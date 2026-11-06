Кіпр планує збільшити кількість субсидованих циклів лікування до п’яти — Cyprus Mail

На Кіпрі Міністерство охорони здоров’я планує збільшити кількість субсидованих циклів лікування безпліддя з чотирьох до п’яти. Державне фінансування однієї спроби залишиться на рівні 4 500 євро.

Перегляд програми

Як повідомляє Cyprus Mail, міністр охорони здоров’я Неофітос Хараламбідіс заявив, що пропозицію про перегляд чинної програми найближчим часом подадуть до Ради міністрів.

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Про це він сказав під час презентації бюджету Міністерства охорони здоров’я. За словами міністра, програму субсидування лікування безпліддя продовжать у 2027 році, а на неї передбачено 7 млн євро. Зміни щодо кількості субсидованих циклів мають включити до бюджету міністерства на 2027 рік.

Позиція депутатки

Питання розширення програми під час обговорення бюджету порушила голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я, депутатка партії DISY Савія Орфаніду. Вона закликала збільшити фінансову підтримку та кількість субсидованих циклів екстракорпорального запліднення з чотирьох до п’яти.

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