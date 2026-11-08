Кіпр почав кампанію проти кандидатури Ферідуна Сінірліоглу в ООН — Cyprus Mail

Кіпр розпочав міжнародну кампанію, щоб не допустити обрання кандидата Туреччини Ферідуна Сінірліоглу генеральним секретарем ООН. Ініціативу запустило міністерство закордонних справ країни одразу після того, як наприкінці жовтня оголосили про його висунення, за даними Philenews, про що повідомляє Cyprus Mail.

Позиція Нікосії

У Нікосії заявили, що заперечення проти підтримки Сінірліоглу не обмежуються позицією Туреччини щодо Кіпру. За даними видання, у попередніх ролях заступника міністра закордонних справ, посла та постійного представника Туреччини при ООН він неодноразово ставив під сумнів існування Республіки Кіпр.

Також Сінірліоглу, за повідомленням Cyprus Mail, ставив під сумнів юрисдикцію Кіпру та виступав за врегулювання на острові на основі двох держав і суверенної рівності. У Нікосії вважають, що його обрання могло б поставити під загрозу успіх переговорів під егідою ООН щодо кіпрського врегулювання.

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Питання в Генасамблеї

Раніше цього тижня Кіпр і Греція поставили під сумнів заявлену Сінірліоглу неупередженість. Посол Кіпру в ООН Марія Майкл під час інтерактивного діалогу в Генеральній асамблеї поставила йому п'ять запитань, на більшість із яких він прямо не відповів.

Для висунення кандидатові необхідно отримати дев'ять голосів у Раді Безпеки ООН і не зіткнутися з вето жодного з її постійних членів. Після цього кандидатуру має схвалити Генеральна асамблея. Новий генеральний секретар ООН має вступити на посаду 1 січня.

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