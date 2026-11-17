Кіпр розпочав процедуру виділення перших 25 млн євро оператору проєкту Great Sea Interconnector — підводного енергетичного з’єднання між Критом і Кіпром. Речник уряду Константінос Летимбіотіс заявив, що процес уже стартував, однак його завершення залежить від регуляторних рішень, повідомляє Cyprus Mail.

Як відбуватиметься платіж

За даними видання, уряд має зарахувати кошти оператору системи передачі електроенергії Кіпру. Той повинен отримати письмове схвалення енергетичного регулятора, після чого перерахує 25 млн євро грецькому незалежному оператору передачі електроенергії Admie, який керує проєктом Great Sea Interconnector.

Кіпрське агентство новин із посиланням на джерела повідомило, що цю суму планували включити до рахунків за електроенергію як окремий збір. Водночас джерела Cyprus Mail стверджують: у наступні місяці нарахування відображатиметься у платіжках, але його мають відняти, оскільки витрати покриє уряд. Отже, фінансування фактично здійснюватиметься коштом платників податків.

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Умови фінансування і дослідження маршруту

Кіпр і Греція домовилися, що у 2025–2029 роках Кіпр сплачуватиме по 25 млн євро щороку, а загальний обсяг фінансування не перевищить 125 млн євро. У вересні 2024 року уряди двох країн підписали меморандум про співпрацю, який визначив цей ліміт на п’ятирічну фазу будівництва.

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс раніше пов’язував виплату з виданням Navtex для відновлення глибинних досліджень. Грецька влада видала таке навігаційне попередження 6 листопада на запит французької компанії Nexans, виробника підводного кабелю. Французьке дослідницьке судно Abeille Marengo 10 листопада вирушило з Іракліона на Криті до вод на схід від Карпатоса, а 12 листопада в міжнародних водах почалися дослідження маршруту кабелю.

Admie раніше заявляла, що ділянку Great Sea Interconnector між енергосистемами Греції та Кіпру планують завершити до кінця 2031 року.

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