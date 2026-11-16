Кіпр представив перший створений у країні супутник — Cyprus Mail

На Кіпрі презентували перший супутник, створений у країні, — Kyrenia 3. Його представили на об’єкті Кіпрської організації космічних досліджень у Нікосії, де також розпочав роботу центр моніторингу космічної погоди.

Як повідомляє Cyprus Mail, супутник розробили в межах багаторічної роботи зі створення на Кіпрі власних можливостей для виробництва космічної техніки. У спеціалізовану дослідницьку інфраструктуру для цього вклали близько 2,5 млн євро.

Інфраструктура для мікросупутників

International Space Innovation Centre має обладнання для проєктування, виробництва та випробування супутників. Зокрема, там є металевий 3D-принтер, устаткування для вібраційних тестів і чисте приміщення класу ISO 7, де збирають мікросупутники.

Головний науковий радник Кіпру Деметріс Скурідес заявив, що виробництво мікросупутників і спеціалізованих компонентів дасть країні змогу розвивати власні технологічні можливості, а не лише використовувати дані та обладнання іноземного походження.

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Президент Кіпрської організації космічних досліджень Джордж Данос повідомив, що Kyrenia 3 ще не має остаточно визначеної дати запуску. Організація веде переговори з міжнародними партнерами щодо запуску трьох супутників, представлених під час заходу. За його словами, очікування запуску після завершення сертифікації апарата може тривати до 18 місяців.

Прогнози сонячної активності

Одночасно в Нікосії офіційно запрацював центр космічної погоди, який використовує штучний інтелект і машинне навчання для аналізу сонячної активності та прогнозування потенційно небезпечних явищ. Сонячна активність може впливати на телекомунікації, роботу супутників, навігаційні системи та електроенергетичну інфраструктуру.

За словами Даноса, система вже сформувала приблизно 110 тисяч прогнозів, а її можливості привернули інтерес NASA та інших міжнародних організацій. Дослідницькими даними із супутників можна буде ділитися на міжнародному рівні, а частина інформації матиме прикладне значення для Кіпру, зокрема для моніторингу лісових пожеж.

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