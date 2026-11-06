На Кіпрі фінансову підтримку державних медичних служб Okypy продовжили до кінця 2026 року. Міністр охорони здоров’я Неофітос Хараламбідіс заявив, що наразі намірів змінювати механізм надання цієї допомоги немає, повідомляє Cyprus Mail.

Перевірка фінансів Okypy

За словами міністра, компанія PricewaterhouseCoopers уже проводить дослідження додаткових заходів, необхідних для подальшої роботи медичних служб. Питання економічної автономії державних лікарень розглядали в парламентському комітеті з питань охорони здоров’я під час обговорення бюджету Міністерства охорони здоров’я на 2027 рік.

Хараламбідіс повідомив, що спеціальна група економістів аналізує фінанси Okypy, а також можливості для збільшення доходів і скорочення витрат. Окремий комітет за участю представників Okypy, міністерств охорони здоров’я та фінансів готує звіт про життєздатність медичних служб. Документ має дати міністру чіткіше уявлення про кроки, потрібні для безперебійної роботи Okypy у 2027 році.

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Заклики до реформ

Міністр зазначив, що наразі Okypy має достатні резерви для продовження роботи, однак організація повинна стати фінансово сталою та мати збалансований бюджет.

Голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Савія Орфаніду заявила, що Okypy та державні лікарні не повинні потребувати державних субсидій. Вона також закликала до реформ для довгострокової життєздатності національної системи охорони здоров’я Gesy, зокрема до протидії недолікам системи, зловживанням, чергам на медичні послуги та погіршенню їхньої якості.

Депутат Джордж Памборідіс висловив занепокоєння щодо автономії державних лікарень, порушивши питання кадрового забезпечення, управління персоналом і залежності від державної служби. Депутатка Ліцца Друсіоті заявила, що автономія Okypy існує переважно на папері, тоді як державні субсидії зростають замість скорочення дефіциту.

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