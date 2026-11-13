Кіпр прогнозує оборонні витрати на рівні 2,2% ВВП у 2027 році — Cyprus Mail

Кіпр прогнозує, що загальні витрати на оборону у 2027 році сягнуть близько 2,2% валового внутрішнього продукту. Такі розрахунки під час обговорення бюджету Міністерства оборони на 2027 рік у фінансовому комітеті Палати представників навів виконувач обов’язків постійного секретаря відомства Стеліос Кунтуріс, повідомляє Cyprus Mail.

Прогноз видатків

У 2028 році загальний показник оборонних витрат, за прогнозом, дещо знизиться — до 2,11% ВВП. Ці розрахунки враховують видатки в межах програми Європейського Союзу Security Action for Europe, або SAFE.

Видатки, безпосередньо передбачені для посилення оборонних спроможностей, мають становити 1,06% ВВП у 2027 році та приблизно 1% ВВП у 2028 році. Для порівняння, у 2026 році цей показник становив 0,73% ВВП.

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Розвиток оборонної промисловості

Міністр оборони Васіліс Пальмас заявив, що одним із пріоритетів уряду є розвиток національної оборонної промисловості. За його словами, інвестиції в цю галузь одночасно розширюватимуть можливості Національної гвардії та сприятимуть економіці країни.

Пальмас зазначив, що місцева оборонна промисловість уже розробляє технологічні програми, важливі для програм озброєння Національної гвардії. Серед інших напрямів роботи міністерства він назвав зміцнення стримувального потенціалу й військових спроможностей Національної гвардії, захист довкілля та підвищення її стійкості до наслідків зміни клімату, а також цифрову трансформацію оборонного відомства й впровадження нових технологій.

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