Кіпр схвалив стратегію ШІ до 2032 року, не визначивши її фінансування — Cyprus Mail

На Кіпрі схвалили Національну стратегію розвитку штучного інтелекту до 2032 року, яка передбачає застосування ШІ в державних послугах, бізнесі та науковій сфері. Водночас витрати на ключові напрями реалізації документа ще не визначені: їх мають розрахувати в майбутньому Плані дій, повідомляє Cyprus Mail.

Ухвалена версія стратегії налічує 120 сторінок, тоді як липневий проєкт для громадського обговорення мав 101 сторінку. Документ посилив запобіжники, уточнив розподіл відповідальності між інституціями та додав підтримку технологій, розроблених у кіпрській екосистемі досліджень та інновацій.

Строки для державних органів перенесли

Міністерства та інші державні структури повинні оприлюднити власні стратегії застосування ШІ до кінця 2027 року. У попередній версії документа дедлайном був березень 2027 року. Такі плани оновлюватимуть щороку та повністю переглядатимуть раз на три роки.

Із фінальної глави про впровадження також прибрали низку точних строків. Зокрема, у проєкті пропонували протягом восьми місяців закупити шість трансформаційних ШІ-рішень, а за 12 місяців визначити по п’ять пріоритетних сценаріїв використання для кожного міністерства. Натомість реалізацію поділили на три етапи: запуск механізмів управління й визначення пріоритетів, реалізацію перших портфелів проєктів і масштабування ініціатив, що продемонструють результат.

Із 12 запропонованих флагманських програм планують відібрати шість національних трансформаційних проєктів. Перші впровадження мають дати вимірюваний ефект упродовж 12–24 місяців, але жорсткого календаря для фаз немає.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Менше зобов’язань для бізнесу

Фінальна редакція прямо зазначає, що стратегія не створює нових юридичних обов’язків для приватних організацій поза межами чинного європейського та національного законодавства. Компаніям, за винятком малих і середніх підприємств, рекомендують формалізувати плани впровадження ШІ.

Національна рамка дотримання вимог щодо ШІ надаватиме рекомендації та допомогу з підготовкою, але не проводитиме оцінку відповідності, не видаватиме сертифікатів і не означатиме регуляторного схвалення систем. Окремо документ розмежовує технологічні тестові середовища та регуляторну «пісочницю», передбачену Актом ЄС про штучний інтелект.

Стратегія зберігає пропозицію створити фонд співфінансування інвестицій у ШІ-стартапи: він міг би подвоювати приватні вкладення до 1 млн євро на раунд для однієї компанії. Однак параметри фонду ще мають узгодити з відповідними органами влади. Для мікропідприємств передбачені ваучери, гранти на впровадження, ресурсні кредити на хмарні й обчислювальні потужності, навчання працівників та інтеграційна підтримка.

Фінансові параметри ще не визначені

Стратегія ставить за мету довести частку підприємств, що використовують ШІ, з 9,3% у 2025 році до 75% у 2030-му. Серед інших орієнтирів — підготовка щонайменше 3 тис. фахівців зі штучного інтелекту до 2032 року, три ШІ-«єдинороги» та входження країни до топ-15 європейських держав за дослідженнями у цій сфері.

Водночас у документі не оцінено потреби у фінансуванні структур управління, даних та ШІ-інфраструктури, центрів передового досвіду, тестових середовищ і освітніх програм. Ці розрахунки мають з’явитися в Плані дій та інституційних планах.

Читай нас у