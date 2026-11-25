Уряд Кіпру розпочав громадські консультації щодо законопроєкту про встановлення мінімального віку 15 років для створення та ведення облікових записів у соціальних мережах. За даними Cyprus Mail, діти віком до 15 років не зможуть створювати або підтримувати такі акаунти навіть за згодою батьків чи законних опікунів.

План захисту дітей

Законопроєкт є частиною першого напряму плану дій із захисту дітей у соціальних мережах, який Рада міністрів схвалила у вересні. План передбачає законодавче регулювання, використання технологічних інструментів, а також освіту й підвищення обізнаності.

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що соціальні мережі дають можливості для спілкування, навчання, самовираження і творчості. Водночас, за його словами, доступ до неприйнятного контенту, кібербулінг, постійне соціальне порівняння та надмірне використання платформ створюють нові виклики для дітей.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перевірка віку та контроль

Запропоновані правила стосуватимуться виключно соціальних мереж. Для дотримання вікового обмеження платформи будуть зобов’язані запровадити механізми перевірки віку користувачів.

Виконання законодавства контролюватиме орган з питань радіо, телебачення та цифрових послуг як національний координатор цифрових послуг. У разі порушень він зможе застосовувати адміністративні заходи та штрафи. Думки громадян збирають через платформу «Голос громадянина», а консультації триватимуть до 11 грудня 2026 року.

Читай нас у