Кіпр відкрив консультації щодо мінімального віку 15 років для соцмереж — Cyprus Mail
Уряд Кіпру розпочав громадські консультації щодо законопроєкту про встановлення мінімального віку 15 років для створення та ведення облікових записів у соціальних мережах. За даними Cyprus Mail, діти віком до 15 років не зможуть створювати або підтримувати такі акаунти навіть за згодою батьків чи законних опікунів.
План захисту дітей
Законопроєкт є частиною першого напряму плану дій із захисту дітей у соціальних мережах, який Рада міністрів схвалила у вересні. План передбачає законодавче регулювання, використання технологічних інструментів, а також освіту й підвищення обізнаності.
Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що соціальні мережі дають можливості для спілкування, навчання, самовираження і творчості. Водночас, за його словами, доступ до неприйнятного контенту, кібербулінг, постійне соціальне порівняння та надмірне використання платформ створюють нові виклики для дітей.
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Перевірка віку та контроль
Запропоновані правила стосуватимуться виключно соціальних мереж. Для дотримання вікового обмеження платформи будуть зобов’язані запровадити механізми перевірки віку користувачів.
Виконання законодавства контролюватиме орган з питань радіо, телебачення та цифрових послуг як національний координатор цифрових послуг. У разі порушень він зможе застосовувати адміністративні заходи та штрафи. Думки громадян збирають через платформу «Голос громадянина», а консультації триватимуть до 11 грудня 2026 року.