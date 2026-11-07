Кіпр запустить чотирирічну стратегію для залучення інвесторів — Cyprus Mail

Кіпр запустить чотирирічну стратегію із залучення іноземних інвесторів та кваліфікованих працівників. Про це в Нікосії під час щорічної конференції Американської торговельної палати заявив міністр внутрішніх справ Константінос Іоанну, повідомляє Cyprus Mail.

Іоанну представив урядову стратегію залучення інвестицій і наголосив, що довіра інвесторів залежить від прозорих процедур, ефективного регулювання та дієвої роботи державних служб. Він також назвав трансатлантичну співпрацю чітким стратегічним пріоритетом для Кіпру, що ґрунтується на демократії та повазі до міжнародного права.

Співпраця зі США

За словами міністра, стратегічний діалог між Кіпром і США створює рамку для співпраці у сферах безпеки, кризового менеджменту, енергетики, торгівлі, інвестицій та освіти. Метою такого партнерства він назвав зміцнення комерційних зв’язків і досягнення практичних результатів.

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Іоанну зазначив, що трансатлантична торгівля скрапленим природним газом та ресурси Східного Середземномор’я можуть допомогти Європі диверсифікувати постачання енергії. Присутність американських компаній у виключній економічній зоні Кіпру, за його словами, демонструє цінність цієї співпраці.

Енергетика й торговельні маршрути

Міністр додав, що проєкти у сфері відновлюваної енергетики, накопичення енергії та електроенергетичних з’єднань мають базуватися на належній технічній оцінці, надійному фінансуванні та екологічній відповідальності з дотриманням міжнародного права.

Іоанну також вказав на можливості для торгівлі й інвестицій, які відкриває економічний коридор Індія—Близький Схід—Європа. На його думку, Кіпр може запропонувати морську експертизу та доступ до єдиного ринку ЄС. Президент Американської торговельної палати Кіпру Маріос Капіріс повідомив, що організація представляє понад 100 великих американських компаній і підприємств з американською участю, а її пріоритетами є залучення інвестицій та співпраця в енергетиці й технологіях.

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