Кіпр знову отримає підтримку з механізму солідарності ЄС у 2027 році — Cyprus Mail

Кіпр знову отримає підтримку з механізму солідарності Європейського Союзу в межах наступного річного циклу на 2027 рік. Про це заявило кіпрське підміністерство міграції після оприлюднення другого щорічного європейського звіту про притулок і міграцію, повідомляє Cyprus Mail.

Міграційний тиск і підтримка ЄС

У звіті Єврокомісії Кіпр, а також Грецію, Італію та Іспанію визначено як країни, що зазнають міграційного тиску через посилення незаконних міграційних потоків у попередні роки.

З липня 2025 року до червня 2026 року кількість незаконних в'їздів на Кіпр скоротилася на 34% порівняно з попередніми 12 місяцями. Єврокомісія пов'язала це передусім зі зменшенням кількості прибуттів із Сирії та подальшою співпрацею з ліванською владою.

Єврокомісія запропонувала механізм солідарності на 2027 рік, однак його загальний обсяг і конкретні внески країн ще має визначити ЄС. Підтримка може передбачати переміщення, фінансові внески, надання персоналу або іншу оперативну допомогу. Доступ до неї пов'язаний із послідовним застосуванням спільних правил відповідальності.

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Переміщення та повернення

У 2026 році для Кіпру погодили 1 200 переміщень. За оцінкою підміністерства міграції, це має сприяти подальшому скороченню кількості шукачів притулку та зменшенню навантаження на систему й інфраструктуру.

Підміністерство також заявило, що Кіпр має найбільшу кількість рішень про повернення пропорційно до чисельності населення та ВВП. За його даними, країна входить до п'ятірки держав ЄС, які здійснили понад половину повернень до третіх країн у блоці.

Пріоритетами влади названо суворий контроль прибуттів, швидший розгляд заяв, протидію мережам торгівлі людьми, виконання рішень про повернення та співпрацю з країнами походження і транзиту. Єврокомісія також відзначила прогрес Кіпру у впровадженні Пакту про міграцію та притулок, зокрема нових процедур перевірки у Пурнарі, оновленні законодавчої та адміністративної бази, модернізації інфраструктури й координації профільних служб.

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