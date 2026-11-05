Кіпр зобов’язав судовий перегляд затримання понад шість місяців — Cyprus Mail

На Кіпрі парламент ухвалив закон, який передбачає судовий перегляд справ про адміністративне затримання громадян держав, що не входять до Європейського Союзу, якщо строк їхнього утримання перевищує шість місяців. Як повідомляє Cyprus Mail, зміни внесли до Закону про іноземців та імміграцію, що регулює в’їзд, перебування і депортацію іноземців.

Строк затримання до 18 місяців

Раніше громадян країн поза ЄС могли утримувати в адміністративному порядку до шести місяців. У певних випадках цей строк дозволялося продовжити ще на 12 місяців — загалом до 18 місяців. Серед підстав для продовження називали відсутність співпраці з боку затриманої людини або затримки з отриманням необхідних проїзних документів від третіх країн.

Відтепер у випадках затримання понад шість місяців має видаватися судовий припис habeas corpus.

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Голосування та заперечення

За поправку проголосували 39 депутатів. Проти виступили партії Elam і Alma. Законодавство змінили для приведення його у відповідність до директиви ЄС, а також рекомендації Європейської комісії щодо зобов’язань Кіпру перед інтеграцією до Шенгенської зони.

Депутат від Alma Міхаліс Параскева розкритикував положення, за яким заяви щодо habeas corpus подаватиме директор Міграційного департаменту. На його думку, суперечність полягає в тому, що посадовець, який просить продовжити затримання, водночас подаватиме таку заяву. Він попередив про можливі юридичні ускладнення. Депутат від Akel Арістос Даміану послався на чинну директиву ЄС і наголосив на пріоритеті права Євросоюзу над кіпрським законодавством.

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