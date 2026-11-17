Кіра Голдберг переходить із Netflix і разом із продюсером Доном Грейнджером очолить Paramount Motion Picture Group. Джессі Ермана підвищили до президента Warner Bros. Motion Picture Group. Про кадрові рішення повідомляє Variety.

Керівники студій

У Netflix Голдберг обіймала посаду віцепрезидентки з фільмів для релігійної, святкової, молодіжної та сімейної аудиторії. Вона працювала над стрічками «Не дивіться вгору» Адама Маккея, «Проєкт Адам» і майбутнім кримінальним трилером «The Take» з Дензелом Вашингтоном та Робертом Паттінсоном.

Грейнджер продюсував у Skydance, зокрема, фільми «Джек Річер: Не відступай», «Місія нездійсненна: Нація ізгоїв», «Стара гвардія 2» і «Matchbox: Фільм». Ерман, який має 20-річний досвід роботи в студіях, останнім часом працював над «Minecraft: Фільм» та «Грішниками» Раяна Куглера.

Майкл Айрленд, який раніше приєднався до Warner Bros. після звільнення з Paramount, залишиться президентом виробництва Warner Bros. і підпорядковуватиметься Ерману.

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Окремі бренди та спільна дистрибуція

Співголови Skydance Motion Picture Group Дана Голдберг і Джош Грінстін у зверненні до працівників заявили, що Paramount Pictures і Warner Bros. Pictures збережуть окремий статус. За їхніми словами, анімаційні та спеціалізовані лейбли також працюватимуть окремо й матимуть власні творчі завдання. Компанія планує випускати 30 фільмів на рік.

Водночас Шон Барбер і Марк Віан відповідатимуть відповідно за внутрішню та міжнародну дистрибуцію для обох студій. Вони підпорядковуватимуться президентові зі світового маркетингу й дистрибуції Джошу Голдстіну. Після підвищення Барбера та Віана Джефф Голдстін, який пропрацював у Warner Bros. Pictures 48 років і очолював глобальну кінотеатральну дистрибуцію, піде на пенсію. Очікується, що він перейде на консультативну роль.

Зміни в анімації

Білл Дамасчке залишить Warner Bros. Pictures Animation після перехідного періоду, щоб зосередитися на продюсуванні. Тимчасово Дженніфер Додж і Трейсі Бальтазор куруватимуть анімаційний напрям обох студій, а Кріс Ліхі продовжить керувати щоденною роботою Warner Bros. Pictures Animation.

Джон Лассетер залишиться керівником Skydance Animation разом із президенткою підрозділу Голлі Едвардс. Компанію також залишить головний директор з бізнесу Warner Bros. Pictures Тед Лім. Джош Сільверман очолить напрям споживчих товарів і видавничої діяльності, а Марк Кауфман продовжить наглядати за театральними проєктами, зокрема бродвейською постановкою «The Lost Boys».

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