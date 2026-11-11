Кір’ят-Шмона оскаржила припинення воєнних компенсацій бізнесу — Jerusalem Post

Муніципалітет Кір'ят-Шмони в Ізраїлі звернувся до Високого суду справедливості з вимогою продовжити період воєнних компенсацій для місцевих підприємств. Місто стверджує, що держава перестала визнавати збитки бізнесу до того, як він встиг відновитися після евакуації, повідомляє Jerusalem Post.

4 листопада суддя Рут Роннен зобов'язала уряд та інших відповідачів подати попередню відповідь до 4 січня 2027 року. Це рішення не означає задоволення вимог муніципалітету і не передбачає призначення компенсацій.

Суперечка щодо термінів виплат

Звернення оскаржує припинення права на компенсацію за так званим червоним маршрутом із 1 березня 2025 року. Цей механізм передбачає виплати підприємствам прикордонних громад за підтверджені втрати. Також оскаржується дата 30 червня 2025 року, до якої діяли додаткові тимчасові схеми компенсацій.

Муніципалітет просить визнати збитки, завдані від 7 жовтня 2023 року до оголошення урядом завершення бойових дій, але щонайменше до 31 грудня 2026 року. Як альтернативу місто пропонує повторно переглянути дати припинення виплат і право на компенсацію в пізніші періоди військових обмежень.

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У місті вважають, що дозвіл жителям повернутися не відновив клієнтську базу, робочу силу та доходи підприємств. За твердженням муніципалітету, після тривалої евакуації бізнес зіткнувся з відтоком клієнтів, працівниками, які знайшли роботу в інших місцях, і витратами на відновлення діяльності до повернення доходів.

Позиція податкового органу та дані про відновлення

Податкове управління раніше відхилило вимогу міста. Директор Компенсаційного фонду Амір Дахан пояснив у листі від 24 вересня, що право на виплати залежало від встановлених законом умов, зокрема від припинення роботи через військові обмеження, а не від формального завершення війни. За його словами, жителям дозволили повернутися з 1 березня, тому умова припинення діяльності більше не виконувалася.

Муніципалітет також посилається на урядове рішення від січня 2025 року, яке дозволяло частині евакуйованих залишатися в місцях тимчасового розміщення до 7 липня 2025 року. Водночас Дахан наголосив, що продовження проживання в готелях не подовжувало офіційний період евакуації.

Згідно зі звітом Дослідницько-інформаційного центру Кнесету за січень 2026 року, кількість активних підприємств у Кір'ят-Шмоні знизилася з 1242 у липні—серпні 2023 року до 881 за аналогічний період 2024 року. У 2025 році вона зросла до 1188, однак залишалася на 4,3% нижчою за довоєнний рівень. Загальний оборот за липень—серпень 2025 року становив 860 млн шекелів проти 778 млн у 2023 році та 589 млн у 2024-му. Місто зазначає, що сукупні показники не доводять відновлення кожного окремого підприємства.

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