Кісс повернув Гордона й Валетіні до стартового складу Австралії — The Guardian

Тренер збірної Австралії з регбі Лес Кісс повернув Картера Гордона та Роба Валетіні до стартового складу «Воллабіс» на матч Nations Championship проти Шотландії. Гордон зіграє на позиції №10, а Валетіні вийде у третій лінії разом із Гаррі Вілсоном і Фрейзером Макрайтом.

Як повідомляє The Guardian, Гордон повернувся після перелому ноги, який став черговою травмою, що перервала його прогрес. Кісс вважає, що регбіст здатен закріпитися на ключовій позиції флай-хава: від останнього Кубка світу австралійці вже використали сімох різних гравців у стартовому складі на цій позиції.

Зміни після поразки від Англії

Деклан Мередіт, який грав у матчі проти Англії минулими вихідними, не потрапив до заявки з 23 регбістів на гру зі Шотландією. Австралія підходить до поєдинку після трьох поспіль тестових поразок.

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Валетіні, дворазовий володар медалі Джона Ілза, раніше виходив із лави запасних для підсилення гри. Тепер Кісс повернув його до стартового складу на позицію №6, розраховуючи на його здатність створювати команді імпульс.

Суааліі зіграє в центрі

Джозеф-Аукусо Суааліі перейде з лівого крила на позицію внутрішнього центру, де знову утворить пару з Леном Ікітау. Через травму Айзека Генрі, яка завершила для нього тур, це вже шоста поспіль зміна пари центрових у складі Австралії.

Кісс розраховує на взаєморозуміння Ікітау та Суааліі, які раніше разом зіграли 17 тестових матчів. Тренер також підтримав Суааліі після критики, зокрема від колишнього вінгера збірної Англії Кріса Аштона. Австралійська команда пропустила 138 очок у трьох останніх поразках.

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