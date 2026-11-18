Китай будує майже 3-кілометрову злітну смугу на рифі Антилопи в Парасельських островах у Південно-Китайському морі. Як повідомляє Channel NewsAsia, супутникові знімки та оцінки експертів свідчать, що новий об’єкт може істотно посилити військову присутність Пекіна у стратегічно важливій акваторії.

Нова інфраструктура на рифі

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень та Інституту Лоуї, наприкінці 2025 року Китай розпочав на рифі масштабні днопоглиблювальні роботи й намивання території. За десять місяців один із найменших китайських форпостів у Парасельських островах перетворився на острів, який може зрівнятися з найбільшим атолом архіпелагу, заявив автор звіту Інституту Лоуї Лоуелл Баутіста.

На знімках компанії Planet Labs, зроблених у вересні, помітна споруда, схожа на злітно-посадкову смугу. На фото від 17 жовтня також видно основу гавані. За оцінками аналітиків, смуга може бути введена в експлуатацію до середини 2027 року.

Можливості для авіації

За даними CSIS, смуга на рифі Антилопи за розмірами подібна до аеродрому на острові Вуді в Парасельському архіпелазі та трьох смуг на островах Спратлі. Директор японської розвідувальної компанії Deep Dive Бондзі Охара вважає, що вона зможе приймати не лише винищувачі, а й транспортні літаки, літаки-заправники та бомбардувальники.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Баутіста зазначив, що новий об’єкт разом з інфраструктурою на Спратлі та острові Хайнань формує мережу злітних смуг, гаваней і сенсорів у Південно-Китайському морі. Аналітики також вважають, що риф Антилопи може розширити можливості китайського спостереження поблизу узбережжя В’єтнаму та посилити військовий потенціал Китаю поблизу важливих судноплавних маршрутів.

Реакція сторін

На Парасельські острови претендують Китай, В’єтнам і Тайвань. Китай має фактичний контроль над архіпелагом із 1974 року після нетривалого збройного зіткнення з В’єтнамом. Пекін називає роботи на островах необхідним будівництвом для поліпшення умов життя і праці мешканців та розвитку місцевої економіки.

В’єтнам у серпні назвав будівництво на рифі Антилопи «повністю незаконним» і вимагав негайно припинити такі дії. Заступник директора Asia Maritime Transparency Initiative Гаррісон Претат заявив, що смуга й гавань додадуть спроможностей для військових і воєнізованих операцій Китаю, однак інші держави-претенденти Південно-Східної Азії все ще зберігають доступ до морських ресурсів та власні форпости.

Читай нас у