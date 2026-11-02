Китай будує шість кораблів Type 071 на двох верфях — South China Morning Post

Китай одночасно будує або оснащує шість нових десантних транспортних кораблів-доків Type 071 на двох верфях — у Шанхаї та Гуанчжоу. Чотири судна перебувають на майданчику Hudong-Zhonghua на острові Чансін у Шанхаї, ще два — на верфі Longxue компанії CSSC Offshore & Marine Engineering Group у Гуанчжоу, повідомляє South China Morning Post.

Виробництво на двох верфях

За даними Janes Fighting Ships, два кораблі у Шанхаї спустили на воду в серпні та жовтні, однак до складу флоту вони ще не увійшли. Ще два судна на шанхайській верфі залишаються на стадії будівництва. Naval News також повідомляло про паралельне виробництво Type 071 на двох верфях, хоча не врахувало ще один корабель, спущений на воду в Шанхаї минулого місяця.

Кораблі Type 071 призначені для перевезення військових, бронетехніки, гелікоптерів і суден на повітряній подушці. За оцінкою Міжнародного інституту стратегічних досліджень у виданні Military Balance 2026, ВМС Китаю мають вісім таких кораблів і чотири більші гелікоптерні десантні кораблі Type 075. Якщо всі шість нових суден надійдуть до ВМС Китаю, кількість Type 071 зросте на 75% — до 14 одиниць. Водночас джерело зазначає, що строки введення нових кораблів в експлуатацію та їхнє призначення для ВМС Китаю наразі незрозумілі.

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Оцінки щодо Тайваню

Відставний капітан ВМС США та колишній директор розвідки Тихоокеанського флоту США Джим Фанелл вважає одночасне будівництво кораблів на двох верфях свідченням прагнення Пекіна наростити десантні можливості. За його оцінкою, шість додаткових Type 071 можуть перевозити від 3600 до 4800 морських піхотинців і 24 судна на повітряній подушці.

Фахівець із китайської морської війни Браунівського університету Лайл Голдстайн припустив, що відновлення будівництва після кількох років паузи може бути пов'язане з упевненістю у перевіреній конструкції, зміною пріоритетів суднобудування або потребою створити життєздатний варіант десантної операції проти Тайваню. Він також зазначив, що додаткові кораблі можуть посилити спроможність Китаю діяти у Східнокитайському та Південнокитайському морях.

У звіті Пентагону про військові можливості Китаю, оприлюдненому в грудні 2025 року, зазначалося, що ВМС Китаю майже напевно не мають достатніх традиційних повітряних і морських транспортних спроможностей для масштабної атаки на Тайвань. Водночас китайський флот продовжує тренування з комерційними поромами типу roll-on/roll-off, що, за оцінкою Пентагону, свідчить про зусилля з інтеграції цивільних суден подвійного призначення у десантні операції.

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