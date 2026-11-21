Міністр оборони Китаю адмірал Дун Цзюнь у Великій Британії зустрівся з британським міністром оборони Весом Стрітінгом. Це перший візит глави оборонного відомства КНР до країни за 26 років, повідомляє Anadolu Agency.

Теми переговорів

Сторони обговорили двосторонні відносини, військову співпрацю, міжнародну та регіональну ситуацію, а також питання, що становлять взаємний інтерес. Про це в п’ятницю заявило Міністерство оборони Китаю.

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За повідомленням китайського відомства, учасники зустрічі домовилися реалізовувати домовленості, досягнуті лідерами двох держав, і сприяти стабільному, здоровому та сталому розвитку зв’язків між військовими двох країн.

Заява британського міністра

Раніше Вес Стрітінг заявив, що Китай є третім за величиною торговельним партнером Великої Британії та має найбільші у світі активні збройні сили, тому Лондон не може ігнорувати Пекін. Водночас він наголосив, що визнання впливу Китаю не означає прийняття його поведінки, а економічна взаємодія не перетвориться на стратегічну залежність.

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