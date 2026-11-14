Китай і Лаос відкрили спільний військовий центр — Deutsche Welle

Наприкінці вересня Китай і Лаос відкрили спільний центр військової підтримки та підготовки на північ від столиці Лаосу В'єнтьяна. Спочатку на аеродромі Бан-Кеун планують навчати пілотів військово-повітряних сил Лаосу, заявили у Китаї. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Новий об'єкт у Лаосі

Професор азійської політики Університету Ерлангена—Нюрнберга Марко Бюнте зазначив, що ще належить з'ясувати, як центр у Бан-Кеуні вплине на військовий доступ Китаю до Південно-Східної Азії. На його думку, Лаос і Камбоджа вже тривалий час є близькими військовими партнерами Китаю, а новий центр може стати наступним кроком у розвитку цих зв'язків.

Керівник пекінського офісу Фонду Конрада Аденауера Йоганн Фурманн наголосив, що слід розрізняти навчання лаоських пілотів і можливе майбутнє використання об'єкта китайськими збройними силами. За його оцінкою, Китай посилює вплив, коли протягом років бере участь у підготовці персоналу та роботі таких об'єктів.

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Злітно-посадкова смуга в Бан-Кеуні має довжину 2 тисячі метрів, тоді як великим китайським бомбардувальникам зазвичай потрібно близько 3 тисяч метрів. У ВПС Лаосу, окрім транспортних літаків і гелікоптерів, є три легкі бойові літаки виробництва російського КБ Яковлєва. Видання FlightGlobal повідомляло про чотири китайські навчально-бойові літаки K-8 на озброєнні країни. Супутникові знімки, проаналізовані Reuters на початку жовтня, показали вісім K-8 на базі, однак це не обов'язково означає їх постійне розміщення там.

Присутність Китаю в Камбоджі

Раніше у 2025 році Китай розширив свою присутність на військово-морській базі Ріам у Камбоджі, на узбережжі Сіамської затоки. Китай використовує цей об'єкт для логістики та навчання. Японські й в'єтнамські кораблі можуть заходити до порту, однак їх швартують біля південного причалу, а умови доступу інших флотів до тих самих об'єктів залишаються незрозумілими.

На початку листопада міністр закордонних справ Китаю Ван Ї запросив до Пекіна колег із Лаосу, Камбоджі, В'єтнаму, Таїланду та М'янми. За підсумками зустрічі сторони домовилися посилювати економічну співпрацю та взаємодію у сфері безпеки. В'єтнам і Філіппіни уважно стежать за розвитком ситуації, оскільки мають територіальні суперечки з Китаєм у Південно-Китайському морі.

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