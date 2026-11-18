Китай і ще п’ять країн приєдналися до зобов’язання потроїти світові ядерні потужності на кліматичному саміті Cop31 у Туреччині. Загальна кількість держав, які підтримали цю мету, зросла до 39. Як повідомляє The National, найбільші імпортери енергоносіїв в Азії прискорюють розвиток атомної генерації на тлі війни в Ірані, яка виявила їхню залежність від нафти й газу з країн Перської затоки.

Азія будує більшість нових реакторів

За даними Global Energy Monitor, в Азії споруджують 66 гігаватів із 91 гігавата ядерних потужностей, що будуються у світі. Це становить 73% глобального обсягу та більш ніж удвічі перевищує частку регіону в чинних ядерних потужностях.

Залежність азійських держав від постачань через Ормузьку протоку особливо важлива для експортерів із Перської затоки. За даними Управління енергетичної інформації США, у 2024 році країни Азії придбали 84% нафти й конденсату та 83% скрапленого природного газу, перевезених через протоку.

Плани Японії, Південної Кореї та В’єтнаму

Японія, яка до конфлікту отримувала через Ормузьку протоку 93% імпортованої сирої нафти, прагне перезапустити більше реакторів. Південна Корея прискорила технічне обслуговування п’яти зупинених енергоблоків, а В’єтнам погодився на будівництво двох реакторів. Філіппіни також розглядають можливість введення в експлуатацію АЕС, збудованої у 1970–1980-х роках, яка ніколи не працювала.

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Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі запропонувала створити азійський аналог Міжнародного енергетичного агентства для координації нафтових запасів та екстрених вивільнень резервів. Вона також закликала посилити енергетичні зв’язки з виробниками з Перської затоки.

Вплив на газ, а не на нафту

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що до 2030 року світове виробництво атомної енергії зростатиме в середньому на 2,8% щороку — більш ніж удвічі швидше, ніж упродовж попередніх п’яти років. Китай, за оцінкою агентства, додасть майже 30 гігаватів потужностей, а виробництво атомної електроенергії в Індії зростатиме на 15% на рік.

Водночас ефект для експорту з країн Перської затоки проявиться не відразу. Атомна генерація безпосередньо конкурує переважно з газом у виробництві електроенергії, тоді як попит на нафту значною мірою визначають транспорт і промисловість. МЕА очікує, що цього десятиліття газова генерація зростатиме приблизно на 5% щороку в Китаї та на 9,7% в Індії.

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