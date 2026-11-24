Китай і Сінгапур домовилися розширити доступ бізнесу до фінансування в юанях, зокрема для торговельних операцій із третіми країнами. Заходи оголосили на засіданні Спільної ради з двосторонньої співпраці в Сінгапурі, яке співголовували віцепрем’єр Сінгапуру Ган Кім Йонг та віцепрем’єр Держради Китаю Дін Сюесян, повідомляє Euronews.

Нові механізми фінансування

Грошово-кредитне управління Сінгапуру та Народний банк Китаю реструктуризують чинну схему фінансування в юанях, що ґрунтується на угоді між центральними банками про обмін валютами. Один із механізмів дасть уповноваженим фінансовим установам змогу отримувати юані для ширшого кола кредитних операцій.

Йдеться, зокрема, про фінансування торгівлі з іншими країнами, щоденних операційних витрат та інвестицій. Кошти надаватимуть на один, три або шість місяців. Інший механізм надалі забезпечуватиме резервне фінансування в юанях для фінансових установ у Сінгапурі.

Сторони також планують розширити перелік активів, які можна використовувати як забезпечення для запозичень. Питання прийняття китайських державних облігацій як застави ще обговорюють. Центральні банки вивчають можливість з’єднати системи швидких платежів для невеликих переказів між двома країнами. Грошово-кредитне управління Сінгапуру не оголошувало про збільшення загального обсягу доступного фінансування.

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Частина ширшої співпраці

Фінансові домовленості входять до пакета з 29 угод та ініціатив у сферах фінансів, торгівлі, технологій і охорони здоров’я. До нього увійшли нові домовленості, продовження чинних механізмів і пропозиції для подальшої роботи.

Китай заохочує компанії активніше використовувати юань, також відомий як женьміньбі, у міжнародній торгівлі та інвестиціях. За даними аналізу Резервного банку Австралії, частка китайської торгівлі, розрахунки за якою проводили в юанях, зросла з менш ніж 20% у 2021 році приблизно до 35%. Водночас валюта становила менш як 2% світових валютних резервів.

Сінгапур і Китай також мають намір підтримувати компанії, які прагнуть лістингу та залучення коштів на фондових ринках одне одного. Окремо країни оголосили про плани створити економічний коридор між Сінгапуром, екомістом Тяньцзінь і новим районом Сюнань на півночі Китаю.

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