Китай і США обговорили зниження мит і торгівлю агротоварами — Channel NewsAsia

Китай і США 13 листопада провели перше засідання торговельної ради, на якому обговорили зниження мит, торгівлю сільськогосподарською продукцією та інші двосторонні питання. Про це повідомило Міністерство комерції КНР, передає Channel NewsAsia.

У китайському відомстві заявили, що сторони провели відвертий, поглиблений і конструктивний обмін думками щодо реалізації результатів попередніх китайсько-американських економічних і торговельних переговорів. Серед тем були мита, взаємна домовленість про їх скорочення за схемою 30 млрд доларів на 30 млрд доларів, а також аграрна торгівля.

Подальша робота торговельної ради

Міністерство комерції Китаю не повідомило про досягнення конкретних угод за підсумками першої зустрічі. Водночас там зазначили, що Пекін і Вашингтон продовжать використовувати торговельну раду для розв’язання торговельних проблем, розширення співпраці та зменшення кількості неврегульованих питань.

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Мита та закупівлі агропродукції

Після вересневого саміту президента Китаю Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа у Вашингтоні сторони запропонували пакет взаємного скорочення мит на 60 млрд доларів. До нього належить приблизно 17 млрд доларів американської сільськогосподарської продукції, яку Китай імпортував у 2024 році, однак цей план ще не завершено.

За аналізом митних даних Reuters, закупівлі Китаєм американських аграрних товарів, окрім сої, цього року можуть опуститися до семирічного мінімуму. Це відбувається попри домовленість про щорічні закупівлі на 17 млрд доларів до 2028 року. Пекін неодноразово закликав Вашингтон реалізувати угоду про скорочення мит на 60 млрд доларів, називаючи це передумовою для нарощування закупівель американської агропродукції.

Білий дім заявив, що Дональд Трамп зустрінеться із Сі Цзіньпіном у четвер на полях форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Шеньчжені.

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