Китай і США провели в Пекіні перші переговори щодо аграрної торгівлі в межах новоствореної китайсько-американської Ради з питань торгівлі. Зустріч відбулася у понеділок і вівторок на першому засіданні Робочої групи з питань сільського господарства, повідомляє Anadolu Agency.

Регулювання та доступ до ринку

Сторони обговорили регулювання сільськогосподарської продукції, доступ до ринків і торгівлю. За повідомленням міністерства, обмін думками був відвертим, поглибленим і конструктивним та проходив відповідно до консенсусу, досягнутого лідерами двох держав.

Міністерство також повідомило, що сторони продовжать комунікацію через робочу групу, щоб розглядати взаємні занепокоєння в аграрному секторі та підтримувати стабільний і сталий розвиток економічних та торговельних відносин між Китаєм і США.

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Позиція Пекіна щодо мит

Окремо речник МЗС Китаю Го Цзякунь заявив, що Пекін виступає проти тарифних і торговельних воєн, які, за його словами, не відповідають інтересам жодної зі сторін. Він відповідав на запитання про твердження щодо китайських надлишкових виробничих потужностей і повідомлення про можливість запровадження США мит проти Китаю та інших країн.

Го закликав розв'язувати такі питання шляхом консультацій на засадах рівності, взаємної поваги та взаємної вигоди. Він назвав твердження про надлишкові потужності хибною тезою та заявив, що Китай проти використання цього питання як приводу для політичних маніпуляцій.

Раду з питань торгівлі сторони погодилися створити на саміті президента США Дональда Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіна у Пекіні в травні 2026 року. Наприкінці вересня вона почала роботу.

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