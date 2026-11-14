Китай і Таїланд підписали вісім угод про співпрацю — Anadolu Agency

Китай і Таїланд підписали у Бангкоку вісім угод про співпрацю у сферах торгівлі, безпеки, сільського господарства й технологій. Документи підписали після переговорів прем’єра КНР Лі Цяна та прем’єр-міністра Таїланду Анутіна Чарнвіракула.

Як повідомляє Anadolu Agency, угоди підписали під час триденного офіційного візиту Лі Цяна до Таїланду. Це перший візит китайського прем’єра до країни за сім років.

Експорт фруктів і електромобілі

Домовленості охоплюють автомобілебудування, професійну освіту, аграрний експорт, безпеку харчових продуктів, співпрацю у сфері безпеки, стандарти вимірювань і консульські послуги. Нові протоколи мають сприяти постачанню до Китаю таїландських тропічних фруктів — дуріана та салака.

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У автомобільній галузі сторони зосередяться на електромобілях, виробництві батарей і передачі технологій. Анутін Чарнвіракул також порушив питання просування запропонованої Китаєм закупівлі 500 тисяч тонн таїландського рису. Початкову партію обсягом 40 тисяч тонн уже продали.

ШІ, залізниця та кібербезпека

Глави урядів обговорили розширення взаємодії у штучному інтелекті, виробництві напівпровідників, відновлюваній енергетиці та залізничному сполученні між Китаєм, Лаосом і Таїландом. Вони також домовилися посилити протидію транскордонній кіберзлочинності та онлайн-шахрайству, зокрема через обмін розвідувальними даними й співпрацю щодо незаконних фінансових потоків.

Китай запропонував Таїланду технічну допомогу та обладнання для моніторингу транскордонного забруднення води. Лі Цян заявив про намір поглиблювати економічну співпрацю та просувати китайсько-таїландський залізничний проєкт. Обидва лідери підтвердили відданість розвитку всеосяжного стратегічного партнерства.

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