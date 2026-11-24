Китай і Туреччина під час кліматичного саміту ООН COP31 домовилися про реалізацію проєктів у сфері чистої енергетики на $15 млрд. У перший день саміту країни провели в Стамбулі китайсько-турецький форум зеленого бізнесу, який зібрав сотні представників компаній та урядів двох держав. Кількома днями пізніше в Анталії вони підписали відповідний меморандум.

Китайські компанії на саміті

Китайський павільйон на COP31 прийняв заходи за участю понад десяти провідних компаній країни, повідомляє The Japan Times. Виробник сонячного обладнання Longi Green Energy Technology презентував напрям акумуляторних систем для дата-центрів, CATL розповіла про зменшення вуглецевого сліду своїх батарей, а державна енергетична компанія представила масштабні гідроенергетичні проєкти в Південно-Східній Азії.

Одним із головних результатів головування на COP31 стало зобов’язання понад 75 країн прискорити електрифікацію. За даними видання, китайські виробники чистих технологій відіграватимуть значну роль у реалізації цього зобов’язання.

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Експорт і локалізація виробництва

Цього року китайський експорт електромобілів, батарей та іншої чистої техніки перевищив 1 трлн юанів, або близько $150 млрд. Видання зазначає, що такий обсяг експорту може скоротити глобальний вуглецевий слід на величину, еквівалентну річним викидам Бразилії.

Китайські компанії дедалі активніше шукають партнерів за кордоном, оскільки зростання попиту на внутрішньому ринку сповільнюється, а у США, ЄС та інших країнах діють торговельні обмеження. Зокрема, мита на китайські електромобілі можуть сягати 45% у Євросоюзі та 100% у США.

Longi вже має виробничі майданчики у США та Південно-Східній Азії, хоча більшість її сонячних панелей досі постачається з Китаю. Виробник вітрових турбін Ming Yang Smart Energy Group також ухвалює остаточне рішення щодо місця для нового заводу після того, як британська влада заблокувала план компанії збудувати підприємство у Шотландії з міркувань національної безпеки.

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