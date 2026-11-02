Китай і В’єтнам проведуть у Ханої спільні антитерористичні навчання — ECNS

Китай і В’єтнам проведуть у столиці В’єтнаму Ханої спільні антитерористичні навчання Cooperation-2026 у період від початку до середини листопада 2026 року. Про це 2 листопада з посиланням на Міністерство оборони Китаю повідомило ECNS.

Сценарії навчань

За даними китайського відомства, темою тренування буде спільна протидія насильницьким терористичним злочинам. Відповідну заяву міністерство оприлюднило через свій обліковий запис у WeChat. Програма охоплюватиме кілька навчальних напрямів, зокрема виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів, наземні мобільні операції й штурм висотних будівель.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Друга спільна підготовка

Cooperation-2026 стануть другим спільним антитерористичним тренуванням Китаю та В’єтнаму. У Міністерстві оборони Китаю заявили, що захід, як очікується, поглибить обміни та співпрацю двох країн у сфері боротьби з тероризмом. Там також очікують, що тренування посилить можливості сторін проводити спільні операції.

Читай нас у