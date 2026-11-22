Китай і В’єтнам завершили черговий спільний військово-морський патруль у Тонкінській затоці, розташованій на північному заході Південнокитайського моря. Патрулювання тривало 32 години, а кораблі пройшли 351 морську милю, або близько 650 кілометрів.

Кораблі та навчання

У патрулі брали участь два китайські корвети типу 056A — «Учжоу» та «Еньші» — і два кораблі Військово-морських сил В’єтнаму. Назви в’єтнамських кораблів не оприлюднили. Як повідомляє South China Morning Post, у п’ятницю чотири судна рухалися двома паралельними колонами вздовж китайсько-в’єтнамської морської межі.

Сторони почергово командували строєм і обмінювалися даними про курс та швидкість кораблів. У суботу вони відпрацювали пошуково-рятувальну операцію, змоделювавши надзвичайну ситуацію за участю двох рибальських човнів. Також кораблі маневрували в одноколонному, лінійному та двоколонному строях за погодженою схемою почергового командування.

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41-й спільний патруль

Цей вихід став 41-м спільним патрулем у межах угоди, яку оборонні відомства Китаю та В’єтнаму уклали 2005 року. Від 2006 року країни проводять регулярні спільні морські патрулі в Тонкінській затоці, у середньому двічі на рік. Окремо вони двічі на рік здійснюють патрулювання силами берегової охорони, зосереджене на морському правопорядку та регулюванні рибальства.

Китайські корвети типу 056A водотоннажністю 1440 тонн призначені для протичовнової оборони, прибережного захисту та пошуку підводних човнів. Вони оснащені буксированими гідроакустичними системами, легкими торпедами, протикорабельними ракетами малої дальності та 76-міліметровою гарматою. Військові контакти двох країн тривають попри суперечку щодо територіальних претензій у Південнокитайському морі.

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