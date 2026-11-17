Китай, Японія та Південна Корея на 29-му саміті ASEAN Plus Three у Манілі на Філіппінах обговорили вплив геополітичних потрясінь на стабільність у Східній та Південно-Східній Азії й закликали посилити співпрацю. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Ризики для економіки регіону

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший, який головує в Асоціації держав Південно-Східної Азії, заявив, що події за тисячі кілометрів від регіону вже позначаються на ньому через зростання цін на продовольство та енергоносії. За його словами, формат ASEAN Plus Three дає змогу виробляти практичні заходи й фінансові механізми для захисту економічної стабільності.

Маркос зазначив, що конфлікти, перебої в постачанні, фінансова невизначеність і природні катастрофи створюють новий тиск на економіки країн регіону. Він закликав забезпечити, щоб результати регіональної взаємодії були відчутними для населення.

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Заклики до зміцнення взаємодії

Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїті заявила, що співпраця в межах цього формату зміцнює автономність і стійкість держав. Вона назвала перспективними напрямами взаємодії реагування на стихійні лиха та боротьбу з організованою злочинністю, а також підтвердила підтримку центральної ролі та єдності ASEAN.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон наголосив, що міжнародна політична й економічна ситуація стала складнішою та менш передбачуваною, ніж майже три десятиліття тому, коли було створено формат ASEAN Plus Three. Він закликав посилити здатність регіону реагувати на комплексні кризи та відновлюватися після них.

Міністр сільського господарства Китаю Чжан Чжу також попередив про посилення геополітичної напруженості, уповільнення світового економічного зростання та накопичення ризиків. Він назвав серед викликів енергопостачання, продовольчу безпеку й стабільність ланцюгів постачання та закликав країни зміцнювати взаємну довіру.

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