Китай контактує з Реалом і Ла Лігою через слова Мбаппе про Мао — Asharq Al-Awsat
В Іспанії Китай підтримує контакти з мадридським «Реалом» та Ла Лігою через наслідки висловлювань французького футболіста Кіліана Мбаппе про Мао Цзедуна. Про це посол КНР в Іспанії Яо Цзін заявив іспанському агентству EFE перед форумом в Університеті Саламанки, повідомляє Asharq Al-Awsat.
За словами дипломата, переговорів між сторонами немає, однак вони підтримують комунікацію на основі взаєморозуміння. Яо Цзін назвав інцидент прикрим і сказав, що він зачепив почуття багатьох людей у Китаї.
Що спричинило суперечку
Скандал почався після поширення в інтернеті відео, в якому нападник «Реала» та збірної Франції коментував мем: його обличчя наклали на зображення Мао Цзедуна. Мбаппе назвав зображеного якимось чоловіком і припустив, що це китайський диктатор, не назвавши Мао на ім'я.
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Після цього Ла Ліга, «Реал» і сам футболіст перепросили. Мао Цзедун був засновником сучасного Китаю та керував країною з 1949 року до своєї смерті у 1976 році.
Реакція мовників і брендів
Китайський державний телеканал CCTV призупинив показ матчів Ла Ліги, а кілька китайських брендів відмовилися від використання Мбаппе у своїх маркетингових кампаніях. Стримінгова платформа Migu минулими вихідними не показала матч «Реала» проти «Расінга» із Сантандера, водночас транслюючи інші ігри чемпіонату Іспанії.
Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас минулого тижня зустрівся з Яо Цзіном. Він заявив, що ліга працює над врегулюванням ситуації та продовжує діалог із китайською владою. За його словами, Ла Ліга зберігає надзвичайні відносини з CCTV і Migu. Угода Ла Ліги з Migu на показ матчів діє до завершення сезону 2029–2030, а вартість контрактів ліги з CCTV та Migu становить приблизно 10 млн євро на рік проти 100 млн євро на піку.