Китай може спустити четвертий авіаносець у 2027 році — South China Morning Post

Китай може спустити на воду четвертий авіаносець, відомий як Type 004, наприкінці 2027 року або на початку 2028-го. Такий прогноз на підставі нових супутникових знімків зробили аналітики Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, повідомляє South China Morning Post.

Корабель будують у сухому доці верфі в Даляні на північному сході Китаю. На оприлюднених знімках авіаносець ще не має польотної палуби та надбудови-«острова». У CSIS зазначили, що поточна стадія робіт нагадує стан третього китайського авіаносця Fujian у травні 2021 року — приблизно за рік до його спуску на воду в червні 2022-го.

Розміри та силова установка

За оцінкою CSIS, незавершений корпус Type 004 має близько 322 метрів завдовжки та 46 метрів завширшки. Інший аналітик супутникових зображень, який побажав залишитися неназваним, оцінив довжину корпусу у 327 метрів. Після встановлення польотної палуби повна довжина корабля може сягнути 339 метрів, що зробить його співставним за довжиною з найбільшими авіаносцями ВМС США.

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За оцінками аналітиків, Type 004 може отримати ядерну силову установку та електромагнітну систему запуску літаків. Водночас невідомо, коли і де встановлять реактори. Старший дослідник Rand Corporation Бредлі Мартін зазначив, що складність інтеграції ядерної установки може вплинути на строки готовності корабля до операцій.

Від спуску до служби

Спуск на воду не означає негайного введення авіаносця в експлуатацію. Fujian був введений до складу флоту в листопаді 2025 року — більш ніж через три роки після спуску. За словами Мартіна, між спуском Type 004 та фактичною готовністю корабля до операцій може минути два-три роки, якщо інтеграція ядерної установки виявиться складною.

Спуск корабля на воду у 2027 році збігся б зі сторіччям Народно-визвольної армії Китаю, яке відзначатимуть 1 серпня. Пекін не розкриває графіків будівництва авіаносців.

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