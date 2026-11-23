Китай у портовому місті Далянь будує свій четвертий авіаносець, який поки має позначення Type 004. За оцінкою старшого наукового співробітника Наньянського технологічного університету в Сінгапурі Колліна Ко, корабель можуть спустити на воду у 2027 році. Водночас його введення в експлуатацію може тривати від п’яти до десяти років, повідомляє Defense News.

Розміри та авіагрупа

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, станом на жовтень корпус недобудованого корабля мав приблизно 322 метри завдовжки та 46 метрів завширшки. У CSIS назвали Type 004 значно більшим за будь-який інший клас надводних бойових кораблів у складі ВМС Китаю.

Директор азійської програми аналітичного центру Defence Priorities заявив, що після розгортання авіаносець може нести від 75 до 90 літаків. Коллін Ко зазначив, що новий корабель буде дещо більшим за авіаносець «Фуцзянь», який нині є найбільшим у китайському флоті.

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Ядерна енергетична установка

За оцінками аналітиків, Type 004 матиме ядерну енергетичну установку. Ко вважає, що вона забезпечить більше енергії для електромагнітної системи запуску літаків, дозволить пришвидшити зльоти без зменшення корисного навантаження та забезпечувати швидкі повторні бойові вильоти після дозаправлення.

Професор Корнельського університету Девід Сілбі заявив, що ядерна силова установка фактично надасть кораблю необмежену дальність плавання та дозволить діяти у світі без такої підтримки танкерів, якої потребують авіаносці з традиційними двигунами. За його оцінкою, Type 004 буде співставним за розмірами з американськими авіаносцями класів Nimitz і Ford та потенційно зможе нести до 100 літаків.

Голова тайбейської Ради стратегічних ігор та військових досліджень Александер Хуан припустив, що четвертий авіаносець можуть базувати на півночі Китаю, тоді як інші три китайські авіаносці перебувають на півдні країни. За його словами, Type 004 також можуть використовувати для навчання, технічного обслуговування та бойових операцій.

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