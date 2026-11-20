Китай у жовтні імпортував 19,7 млн тонн сирої нафти від виробників Перської затоки, за винятком Ірану. Це на 42,4% більше, ніж у вересні, та найвищий показник від початку того, що OilPrice називає війною з Іраном.

Четвертий місяць зростання

Розрахунки South China Morning Post, зроблені на основі оприлюднених китайських митних даних, свідчать: жовтень став четвертим поспіль місяцем зростання постачань нафти з країн Затоки до Китаю. За цими оцінками, виробники регіону забезпечили майже половину загального обсягу китайських довгострокових контрактних поставок нафти за місяць. Їхній обсяг наблизився до рівнів, що фіксувалися до початку війни.

Зростання китайського імпорту збіглося з відновленням потоків сирої нафти через Ормузьку протоку. Водночас виробники з країн Затоки знижували ціни на сорти нафти для постачання до Азії, щоб залучити покупців на тлі рекордно високих ставок фрахту.

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Зниження цін на близькосхідську нафту

Збільшення поставок із Близького Сходу послабило котирування Dubai і Murban. Наприкінці жовтня ціни на фізичні партії близькосхідської нафти знизилися, оскільки потоки з регіону відновилися й в окремі дні досягали довоєнних рівнів.

Saudi Aramco на початку листопада знизила на 2 долари за барель ціну свого флагманського сорту Arab Light для азійських покупців із завантаженням у грудні. Дисконт до середнього показника Oman/Dubai становив 6,50 долара за барель — найбільше зниження відносно цього орієнтиру з травня 2020 року, коли тривала пандемія COVID-19.

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