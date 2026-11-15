Китай не веде діалогу зі США щодо двох затриманих американців — The Hill

Китай не вступив у діалог зі США щодо долі двох американців, яких Вашингтон вважає неправомірно затриманими, попри неодноразові особисті звернення президента Дональда Трампа до голови КНР Сі Цзіньпіна. Про це з посиланням на джерела, обізнані зі справами, повідомляє The Hill. Трамп, імовірно, знову порушить це питання під час зустрічі з Сі на полях саміту АТЕС у Шеньчжені, Китай, 18–19 листопада.

Двоє затриманих громадян США

Йдеться про сейсмолога Юліня Ченя, який перебуває у в’язниці понад два роки, та науковця Міна Зіна, затриманого в червні. Ченя звинувачують у шпигунстві, тоді як Зіну обвинувачення ще не висунули. Обома справами займається Міністерство державної безпеки Китаю.

У жовтні Міна Зіна госпіталізували через зневоднення, шлункове захворювання та інші проблеми зі здоров’ям. Його дружина Сильвія Зін заявила, що непокоїться про фізичний і психічний стан чоловіка та закликала президента США вимагати його негайного і безумовного звільнення. Прихильники Зіна вважають, що можливість домогтися його звільнення може зберігатися до висунення офіційних обвинувачень.

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Позиції Пекіна і Вашингтона

Держдепартамент США визнав обох американців неправомірно затриманими. За оцінкою американської адміністрації, це означає, що висунуті щодо них звинувачення або підозри є необґрунтованими. У посольстві Китаю у Вашингтоні це заперечили, заявивши, що Чень і Зін підозрюються у діях, які загрожують національній безпеці КНР та порушують китайське законодавство.

У жовтні Держдепартамент додав до рекомендацій для поїздок до Китаю індикатор ризику неправомірного затримання американців. Наразі Китай має другий рівень рекомендацій, який передбачає підвищену обережність під час подорожей. Двопартійні резолюції Палати представників і Сенату США, внесені у вересні, закликали підвищити рівень попередження до третього та оцінити, чи відповідає Китай критеріям держави-спонсора неправомірних затримань.

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