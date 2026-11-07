Китай нібито завербував Аліс Хуанг для шпигунства за главою Nvidia — The Verge

Китайське Міністерство державної безпеки нібито завербувало керівницю Megaspeed Аліс Хуанг, щоб стежити за гендиректором Nvidia Дженсеном Хуангом і збирати відомості про американські чипи для штучного інтелекту. Про це повідомляє The Verge з посиланням на The New York Times.

Інтерес до ШІ-чипів

За даними The New York Times, Міністерство державної безпеки Китаю могло доручити Аліс Хуанг отримувати інформацію про американські ШІ-чипи. Видання також стверджує, що її могли намагатися використати для впливу на Nvidia, аби компанія просувала надання Китаю доступу до своїх найсучасніших чипів.

Megaspeed є клієнтом Nvidia. Як зазначає The New York Times, Аліс Хуанг має зв'язки з топменеджерами індустрії чипів для штучного інтелекту, зокрема з керівниками Gigabyte.

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Контакти з Дженсеном Хуангом

Минулого тижня The New York Times писала, що Дженсен Хуанг міг бути ціллю ймовірної китайської шпигунської операції, а також повідомляла про його стосунки з Аліс Хуанг. За описом видання, вони не є родичами, але підтримують близькі стосунки.

За даними The New York Times, президент Дональд Трамп торік був поінформований про ці стосунки, але не вжив заходів. Напередодні три комітети Палати представників США попросили Дженсена Хуанга взяти участь у спільному закритому брифінгу щодо його взаємодії з Аліс Хуанг.

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