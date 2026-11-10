Китай оголосив 10-річну реформу університетів — The Hindu

Уряд Китаю у вересні 2026 року представив 10-річний план реформи університетів. Він передбачає, що заклади вищої освіти матимуть визначені напрями розвитку: наукові дослідження, прикладні завдання або розвиток професійних навичок.

Нові напрями для університетів

Згідно з урядовими рекомендаціями щодо реформи закладів вищої освіти, університети мають обирати різні траєкторії розвитку та формувати нові моделі інтегрованої освіти. У межах плану також припиняють десятки освітніх програм.

Про реформу повідомляє The Hindu. Зміни відбуваються на тлі складнішої ситуації на ринку праці для майже 13 мільйонів випускників коледжів у Китаї, які стикаються одночасно зі змінами через штучний інтелект і уповільненням економіки.

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Ринок праці та штучний інтелект

Серед чинників, що погіршують перспективи працевлаштування випускників, видання називає невідповідність між їхніми навичками та потребами компаній. Стримані економічні настрої спонукають роботодавців скорочувати найм, а тривале структурне уповільнення на ринку нерухомості тисне на економічне зростання.

Штучний інтелект також швидко змінює те, як ринок праці оцінює навички. За даними видання, ці чинники змушують китайських посадовців шукати відповіді на проблему слабших перспектив для великої кількості випускників.

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