Китай планує до 2030 року розвивати археологічні дослідження із застосуванням штучного інтелекту, дистанційного зондування, аналізу давньої ДНК та роботів для підводної археології. Відповідний п’ятирічний план у жовтні оприлюднило Національне управління культурної спадщини Китаю, повідомляє South China Morning Post.

ШІ для відновлення артефактів

Науковці мають створити спеціалізовані моделі ШІ, які за допомогою великих даних ідентифікуватимуть фрагменти знахідок, зіставлятимуть фізичні частини предметів та виконуватимуть їхнє віртуальне відновлення. План також передбачає дослідження походження й еволюції людини у Східній Азії, зокрема пам’яток віком у мільйон років на півночі Китаю, адаптації людей до екстремальних умов Тибетського нагір’я та міграцій населення Євразії.

Окремими напрямами визначені вивчення переходу від палеоліту до неоліту, становлення ранньої державності, розвитку імперських столиць і давніх торговельних шляхів. Дослідники продовжать роботи на пам’ятках бронзової доби, зокрема в Саньсіндуї в провінції Сичуань, Ерлітоу в центральних районах країни та Іньсюї — столиці пізньої династії Шан.

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Дослідження затонулих кораблів

Китай також планує розвивати глибоководну археологію для дослідження затонулих суден, які можуть зберігати відомості про окремі історичні періоди. План на 2026–2030 роки включає створення підводної робототехніки, обладнання для глибоководних занурень і точних інструментів для розкопок на морському дні. Їх застосовуватимуть для вивчення давніх маршрутів Морського шовкового шляху.

У країні мають створити археологічну лабораторію національного рівня. Серед інфраструктурних проєктів також згадані Національний музей морської археології, який будують у Циндао, та Національна база підводної археології в Південнокитайському морі, запущена у 2023 році.

План передбачає розширення міжнародної співпраці в Азії, регіонах поширення австронезійських мов, Гімалаях, уздовж Шовкового та Морського шовкового шляхів. У Середземномор’ї й на Близькому Сході китайські команди мають співпрацювати з установами Єгипту, Греції, Саудівської Аравії та Тунісу у сфері підводних досліджень, глибоководних експедицій і збереження культурної спадщини.

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