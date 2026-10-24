Китай оприлюднив документ із закликом запобігти гонці озброєнь у космосі — Anadolu Agency

Китай оприлюднив позиційний документ щодо посилення глобального управління космічним простором, у якому закликав запобігти гонці озброєнь у космосі. Про це повідомляє Anadolu Agency.

У документі зазначено, що досягнення у дослідженні космосу мають приносити користь усім країнам. Також у ньому вказано, що чинна міжнародно-правова база у космічній сфері відстає від швидкого розвитку космічної науки, технологій та їхнього широкого застосування.

Ризики для космічної безпеки

У документі ризик гонки озброєнь у космосі та перетворення космічного простору на новий театр конфлікту назвали найсерйознішою загрозою і викликом для космічної безпеки. Зміцнення глобального управління космосом там визначено як нагальне питання для людства та спільну відповідальність усіх держав.

Китай закликав держави дотримуватися суверенної рівності, міжнародного права та багатостороннього підходу. Документ також пропонує підтримувати баланс між розвитком і безпекою в космосі, а також між стабільністю та сталістю космічної діяльності.

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Прозорість і роль ООН

Пекін закликав забезпечити справедливий і недискримінаційний доступ до космічного простору, розвивати дослідження й технологічні інновації та поважати права та безпекові інтереси всіх держав. У документі також ідеться про протидію наступальній військовій політиці, більшу прозорість для зменшення непорозумінь, регулювання комерційної космічної діяльності та поглиблення міжнародної співпраці.

Китай наголосив, що ООН має залишатися головним каналом глобального управління космосом. Документ також закликає підтвердити принцип утримання від погрози силою або її застосування щодо космічних об’єктів, аби уникнути збройного конфлікту в космосі.

Публікацію документа здійснили після того, як секретар Військово-повітряних сил США Трой Майнк минулого місяця заявив на оборонній конференції, що Космічні сили США мають орбітальне озброєння для контролю космічного простору, здатне захищати американські сили від ворожих дій.

Окремо Китай у п’ятницю запустив із космодрому Тайюань у провінції Шаньсі супутник дистанційного зондування Землі. За даними державного агентства Xinhua, його використовуватимуть для дослідження земель, оцінювання врожайності, запобігання лихам і ліквідації їхніх наслідків.

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