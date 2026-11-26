Китай оприлюднив п’ятирічний план національної оборонної освіти на 2026–2030 роки, який передбачає ширше охоплення школярів, працівників нових секторів, мешканців міст і сіл. Документ спільно видали Відділ пропаганди правлячої Комуністичної партії Китаю та Департамент оборонної мобілізації Центральної військової ради.

Як повідомляє South China Morning Post, 15-й п’ятирічний план визначає політичні цілі, сім основних напрямів роботи та механізми реалізації. Повний текст документа публічно не оприлюднювали.

ШІ для оборонної освіти

За даними державного агентства Сіньхуа, однією з визначальних рис плану має стати модернізація оборонної освіти за допомогою цифрових технологій і штучного інтелекту. Влада планує створювати спеціальні навчальні матеріали та набори даних для навчання моделей, а також підтримати базову велику модель для оборонного сектору.

План також передбачає використання спеціалізованих моделей для навчання в класах і військової практики, популяризації наукових та оборонних знань і підготовки оборонних навичок. Для молоді мають провести загальнонаціональний конкурс оборонної грамотності та конкурс із застосування інтелектуальних безпілотних систем.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Школи, громади та місцеві заходи

План поєднує оборонну освіту в навчальних закладах із популяризацією військової служби та охоплює всі етапи шкільного навчання. Серед заявлених завдань — розвиток освітніх баз, підготовка фахівців, використання цифрових ресурсів і координація військових ресурсів для просвітницької роботи.

Оборонну освіту планують поширювати не лише в школах і військових таборах, а й у державних органах, компаніях, міських громадах, селах, кіберпросторі та серед працівників нових галузей. Її також рекомендують включати до місцевих культурних, наукових і оздоровчих заходів, зокрема міжміських футбольних ліг, міжсільських змагань і пам’ятних церемоній.

Китай останніми роками посилює програми національної оборонної освіти. Нинішня практика включає військову підготовку учнів, інтеграцію відповідних тем до навчальних програм і заходи для широкої громадськості.

Читай нас у