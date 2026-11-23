Китай оприлюднив план модернізації закладів і послуг для літніх людей та дітей до 2030 року. Документ передбачає інвестиції в інфраструктуру та підвищення якості послуг, щоб краще узгодити їхню пропозицію з потребами населення, повідомляє The Japan Times.

План опублікували на сайті Державного комітету з розвитку та реформ Китаю. Його спільно спрямовували відомства, відповідальні за цивільні справи, охорону здоров’я та освіту.

Цілі для догляду за літніми людьми

Згідно з документом, до 2030 року ліжка для медсестринського догляду мають становити 73% усіх місць у закладах опіки над літніми людьми. Охоплення громадськими закладами догляду за літніми людьми планують довести до 70%.

Влада також має намір модернізувати близько 2 тисяч застарілих державних будинків догляду за літніми людьми. Проєкти фінансуватимуться коштом центрального бюджету, спеціальних облігацій місцевих органів влади та комерційного кредитування. План також передбачає посилення нагляду за передоплатами в таких закладах для протидії шахрайству.

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Підтримка догляду за дітьми

Для збільшення можливостей догляду за дітьми Китай планує поширити мережу сервісних центрів на всі міста префектурного рівня. Рівень зарахування дітей віком до трьох років має зрости на шість відсоткових пунктів порівняно з показником 2025 року.

План підтримує переобладнання або розширення дитячих садків для відкриття груп для дітей віком від двох до трьох років. Роботодавців також заохочуватимуть використовувати власні приміщення для організації догляду за дітьми на робочому місці.

Демографічний контекст

Китайська влада протягом останніх років запроваджувала сімейні субсидії, підтримку догляду за дітьми та заходи зі зниження медичних витрат, пов’язаних із пологами. Водночас кількість народжень у країні продовжує зменшуватися.

У 2025 році населення Китаю скоротилося четвертий рік поспіль, а рівень народжуваності опустився до рекордно низького рівня. Того ж року коефіцієнт демографічного навантаження літніми людьми вперше перевищив показник навантаження дітьми, тобто працездатне населення підтримує більше літніх людей, ніж дітей.

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