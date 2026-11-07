Китай підтвердив обговорення зустрічі Сі, Трампа та путіна — The Guardian

У Китаї підтвердили обговорення можливої зустрічі лідера КНР Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа та президента Росії — держави-агресора — Володимира путіна. Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що Пекін перебуває на зв'язку з відповідними сторонами щодо зустрічі трьох глав держав. Вона може відбутися цього місяця на полях саміту АТЕС у Шеньчжені, повідомляє The Guardian.

Позиція щодо України

Директорка китайської програми Stimson Center Сунь Юнь припустила, що Росія може використати такий саміт, аби схилити Китай і США ближче до позиції Москви щодо війни проти України. Водночас колишній високопосадовець Держдепартаменту США Денні Рассел сказав, що радники Трампа застерігали його не обговорювати Україну під час цих перемовин.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має дані про підготовку Росією нових ударів по енергетичній інфраструктурі, мостах через Дніпро та цивільних об'єктах. Він наголосив, що Повітряні сили й Збройні сили України готуються до оборони, а також знову закликав союзників якнайшвидше передати Києву ракети для американських систем Patriot.

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Атака на Київ і гарантії безпеки

У суботу російська ракетна атака пошкодила житловий будинок у Києві, повідомив мер Віталій Кличко. Київська міська військова адміністрація заявила про двох поранених і пошкодження будівлі, у якій розміщений дитячий садок. Після атаки посадовці попереджали мешканців столиці про ризик нових ударів.

Зеленський також заявив, що Україні потрібні чітко зафіксовані гарантії того, як діятиме післявоєнна безпекова підтримка партнерів у разі нового нападу Росії. Його заява пролунала після дводенних переговорів союзників у Брюсселі щодо безпеки та відновлення України. Наступного тижня в Абу-Дабі заплановані тристоронні мирні переговори України, Росії та США — перші з лютого.

За словами керівника української переговорної групи Рустема Умєрова, у брюссельських зустрічах брали участь представники США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Європейського Союзу, Світового банку та американської інвестиційної компанії BlackRock. Сторони, зокрема, обговорили загрози з боку Росії для України та всієї Європи і спільні кроки протидії їм.

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