Китай підвищив 10 членів ЦК, оминувши п’ятьох — South China Morning Post

У Китаї 10 посадовців стали повноправними членами Центрального комітету Комуністичної партії Китаю. Їхні імена внесли до комюніке, оприлюдненого після п’ятого пленуму ЦК КПК 20-го скликання у четвер.

Відступ від черговості

За усталеною практикою вакантні місця в Центральному комітеті посідають кандидати в члени ЦК у заздалегідь визначеній послідовності. Відповідно до партійного статуту, її визначають кількістю голосів, отриманих на партійному з’їзді, а за однакової кількості голосів — числом рисок у написанні прізвища.

Цього разу п’ятьох кандидатів у члени ЦК не підвищили. Серед них — директор Дослідницького центру розвитку Держради КНР Цун Лян, а також заступник командувача Народної збройної поліції генерал-лейтенант Фу Веньхуа і генерал-лейтенант Чжу Веньсян. У сюжеті державного телеканалу CCTV із пленуму цих посадовців не показали, а причин їхнього пропуску під час підвищень не оголосили.

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Як повідомляє South China Morning Post, серед нових повноправних членів ЦК є губернатор провінції Шаньсі Лу Дунлян і губернатор провінції Чжецзян Лю Цзє. За інформацією видання, Цун Лян упродовж останніх двох років має проблеми зі здоров’ям і рідко з’являвся на публіці.

Відвідуваність і вакансії

У засіданні взяли участь 162 із 205 повноправних членів Центрального комітету, або 79%. Це найнижчий показник відвідуваності за кілька десятиліть. Також були присутні 117 кандидатів у члени ЦК, тоді як минулого року їх було 147.

Пленум заповнив лише 10 повноправних місць, хоча після останніх виключень у ЦК утворилися 24 вакансії. За даними видання, попередній подібний випадок за останні 20 років стався після смерті міністра з надзвичайних ситуацій Ван Юпу у 2020 році: його місце залишалося незаповненим майже два роки.

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