Китай планує витратити $940 млрд на енергетичний перехід у 2026 році — OilPrice

Китай у 2026 році планує інвестувати близько $940 млрд у розвиток низьковуглецевої енергетики, нові генерувальні потужності та інфраструктуру. Значну частину коштів мають спрямувати на розширення електромереж і систем, необхідних для інтеграції сонячної та вітрової генерації, повідомляє OilPrice.

Частка низьковуглецевих джерел

За даними Global Energy Transition Report, який підготувало пов’язане з державою аналітичне товариство China Enterprise Reform and Development Society, наприкінці 2025 року низьковуглецеві джерела становили 60,1% установленої генерувальної потужності Китаю. На країну також припало 63,6% світових нових введених потужностей альтернативної генерації за минулий рік.

Виробництво електроенергії з низьковуглецевих джерел у Китаї у 2025 році сягнуло 3,99 трлн кВт·год, або 38,3% від загального обсягу генерації. Наприкінці вересня сукупна встановлена потужність сонячних і вітрових електростанцій у країні перевищила 2 млрд кВт. Із них 1,31 млрд кВт припадало на сонячну енергетику, ще 700 млн кВт — на вітрову.

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Акцент на електромережах

За перші дев’ять місяців року Китай додав 170 млн кВт нових сонячних і вітрових потужностей. Водночас швидке будівництво таких об’єктів супроводжується проблемами надлишкових виробничих потужностей у секторі обладнання, жорсткою конкуренцією та обмеженням відпуску електроенергії в мережу через нестачу попиту або пропускної здатності.

Міжнародне енергетичне агентство оцінює інвестиції Китаю в розширення електромереж і супутню інфраструктуру цього року у $140 млрд. Найбільший оператор мереж країни State Grid Corporation of China розраховує вкласти до $574 млрд до 2030 року. Це на 40% більше за витрати на основні фонди у попередні п’ять років до 2025-го.

Китай виробляє понад 80% світового обсягу компонентів для сонячних панелей і близько 70% обладнання для вітроенергетики. Попри стрімке нарощування відновлюваної генерації, у першій половині року на вугільні електростанції все ще припадало 49,7% виробництва електроенергії країни.

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