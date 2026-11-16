Китай планує запровадити ШІ-грамотність для школярів до 2030 року — The Japan Times

Китай планує до 2030 року зробити знання про штучний інтелект універсальними серед школярів: від базових понять у молодших класах до використання складних інструментів і критичного мислення під час проєктів. Про це повідомляє The Japan Times.

У країні, де у початковій і середній школі навчаються майже 200 млн дітей, ШІ дедалі активніше інтегрують у викладання. Із 2024 року Міністерство освіти Китаю заохочує школи відкривати курси зі штучного інтелекту, навчати вчителів та розробляти пілотні програми.

Регіональні програми та витрати

Майже половина китайських провінцій і муніципалітетів уже запровадили обов’язкові плани «ШІ плюс освіта». У Шанхаї для кожного класу передбачено щонайменше 30 годин навчання навичок роботи зі штучним інтелектом на рік. Влада Пекіна планує застосовувати ШІ для моніторингу здоров’я учнів і створити 100 демонстраційних шкіл.

Регіони Нінся та Ганьсу мають намір до 2027 року включити ШІ-грамотність до вступних шкільних іспитів. У провінції Юньнань уроки у 14 тисячах класів планують записувати й аналізувати за допомогою ШІ. Аналіз понад 100 документів про державні закупівлі показав, що за останній рік органи влади зобов’язалися виділити щонайменше 31 млн доларів на обладнання для класів, підготовку педагогів і навчальні платформи.

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Різні моделі застосування

У приватній Beijing New Talent Academy, де навчаються понад 2 тисячі учнів, створили власну програму з ШІ, робототехніки та програмування. Тринадцятирічний учень Пен Гаоді розповів, що за допомогою штучного інтелекту створив понад 200 застосунків, зокрема платформу для подання домашніх завдань і майданчик для продажу вживаних речей.

Водночас у сільській школі повіту Фунань у провінції Аньхой ШІ використовують для подолання дефіциту кваліфікованих учителів. За словами директора Ян Тяньляна, учні навчаються за персоналізованими уроками на планшетах, а ШІ-агенти ставлять їм запитання замість того, щоб одразу давати відповіді. Школа застосовує моделі Qwen компанії Alibaba, а також розробки ByteDance і Z.AI.

Побоювання щодо залежності

Єдиного стандарту оцінювання ШІ-грамотності Китай поки не має, тому школи експериментують із власними підходами. Дослідження майже 27 тисяч китайських підлітків пов’язало використання ШІ зі зростанням оцінок за домашні завдання на 18%, але зі зниженням результатів щомісячних іспитів на 20% протягом шести місяців. Автори не встановили причинно-наслідкового зв’язку.

Інше загальнонаціональне опитування за участю понад 320 тисяч учнів зафіксувало як освітні переваги, так і ризики залежності та послаблення самостійного мислення. Учні, які використовували ШІ щонайменше тричі на тиждень, демонстрували нижчі показники пам’яті, розуміння, аналітичних і творчих навичок, ніж ті, хто звертався до нього рідше.

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