Китай планує збудувати близько 15 цивільних аеропортів за п’ять років — ECNS

Китай планує збудувати близько 15 нових цивільних транспортних аеропортів упродовж наступних п’яти років. Про це на пресконференції в Пекіні заявив керівник департаменту інфраструктурного розвитку Національної комісії розвитку і реформ Ся Сінь, повідомляє ECNS.

Плани до 2030 року

Будівництво є частиною 15-го п’ятирічного плану Китаю, розрахованого на 2026–2030 роки. У цей період країна також має намір підвищити стандарти авіаційної безпеки, спроможність надавати послуги та рівень інфраструктури до світового рівня.

Пекін планує розвивати мережі аеропортів навколо Пекіна, Шанхая, Гуанчжоу, Шеньчженя, Ченду та Чунціна. Великі й допоміжні аеропорти в цих кластерах мають спільно обслуговувати пасажирські та вантажні перевезення.

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Нові об’єкти та розширення хабів

Китай також хоче посилити роль Урумчі, Сіаня, Куньміна та Харбіна як міжнародних авіаційних вузлів для відповідних регіонів. Окремо передбачено розширення великих аеропортів, які мають обмеження пропускної спроможності, а також удосконалення мережі регіональних аеропортів і аеропортів загальної авіації.

Серед ключових проєктів названо завершення будівництва нових аеропортів у Хух-Хото, Сямені та Даляні, початок робіт над новими аеропортами в Гуанчжоу й Наньтуні та підготовчі роботи для нових аеропортів у Санья та інших місцях. План також охоплює підтримку міжнародних вантажних авіаперевезень, розширення великих аеропортів-хабів, будівництво аеропортів у прикордонних районах і збільшення виробництва та використання великих пасажирських літаків китайської розробки.

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