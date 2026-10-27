У Китаї державний телеканал CCTV оприлюднив коротке відео ракетного запуску в гірській місцевості, про який залучених до навчань військових не попереджали заздалегідь. Про це повідомляє South China Morning Post.

Кадри ракетного запуску

CCTV не повідомив інших деталей навчань. За даними видання, на відео, ймовірно, зафіксовано ракету із сімейства «Дунфен», назва якого перекладається як «східний вітер».

Відео оприлюднили в день початку в Пекіні п’ятого пленуму Комуністичної партії Китаю, присвяченого питанням дисципліни та лояльності. Це вже другий цього місяця випадок, коли державні медіа показали кадри навчань без попереднього повідомлення військових.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Попередній ролик, оприлюднений 11 жовтня, містив кадри запуску балістичних ракет середньої дальності DF-26. За даними SCMP, ці ракети здатні досягати американської території Гуам.

Контекст довкола Тайваню

CCTV заявляв, що попередні навчання відбулися під час свят до Національного дня на південному сході Китаю. Видання припускає, що йшлося про провінцію Фуцзянь — найближчу до Тайваню материкову китайську провінцію. У тому ролику також показали гасло про захист національного возз’єднання.

Оприлюднення відео збіглося в часі з навчаннями Keen Sword, які США та Японія проводять із фокусом на можливу кризу довкола Тайваню. У неділю військове видання PLA Daily закликало китайських військових посилити можливості швидкого реагування на випадок великих інцидентів, пов’язаних із незалежністю Тайваню.

Читай нас у