У Китаї державні медіа показали міжконтинентальну балістичну ракету DF-61, здатну нести ядерний заряд, а також рідко демонстровану надзвукову крилату ракету великої дальності DF-100. Про це повідомляє South China Morning Post.

Показ приурочили до 66-ї річниці першого успішного запуску DF-1 — першої ракети серії Dongfeng. DF-1, балістичну ракету класу «земля — земля» малої дальності, 5 листопада 1960 року вперше успішно запустили з пускового майданчика Цзюцюань. Створена на основі радянських ракетних технологій, вона започаткувала китайську програму балістичних ракет Dongfeng.

DF-61 у регулярній підготовці

Китайський державний телеканал CCTV із посиланням на військову експертку Шао Юнлін повідомив, що DF-61 уже використовують у регулярній підготовці Ракетних військ Народно-визвольної армії Китаю. За її словами, ракету відносно швидко інтегрували до чинних систем командування, зв’язку, логістики та технічного забезпечення.

Регулярні тренування передбачають практичну підготовку з польовими маневрами та передислокацією між пусковими позиціями. CCTV назвав DF-61 стратегічною ядерною платформою для міжконтинентальних ударів, яка є частиною китайського потенціалу ядерного стримування та удару у відповідь.

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Обмеження польотів і припущення про запуск

Водночас у китайських соцмережах і на форумі Sino Defence Forum з’явилися непідтверджені припущення про можливе внутрішнє випробування міжконтинентальної ракети. За даними допису на форумі, вісім авіаційних повідомлень, виданих у середу, встановлювали чотири тимчасові небезпечні зони на півночі та північному заході Китаю на четвер.

Цивільним літакам заборонили вхід до цих зон на всіх висотах. Один із дописів припускав, що НВАК могла імітувати удар МБР із подальшим перехопленням ракети на середній ділянці траєкторії. Мету обмежень не пояснили, а можливе випробування офіційно не підтверджували. South China Morning Post зазначає, що не зміг незалежно перевірити ці повідомлення із соцмереж.

Окремо CCTV показав рідкісні кадри DF-100, також відомої як CJ-100. Цю надзвукову крилату ракету вперше представили на військовому параді 2019 року; вона доповнює китайський арсенал балістичних ракет, зокрема протикорабельну DF-21D.

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