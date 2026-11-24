ВМС Китаю планують уперше публічно представити новий палубний навчальний літак JL-15 на авіасалоні Airshow China у Чжухаї, Китай. Виставка триватиме з 7 до 13 грудня. Китайські військово-морські сили вже вперше офіційно підтвердили існування цього літака та його позначення, повідомляє South China Morning Post.

Підготовка для авіаносців

JL-15 призначений для підготовки морських льотчиків до операцій з авіаносців, обладнаних електромагнітними катапультами. Його основним завданням має бути відтворення характеристик польоту та посадки палубного винищувача-невидимки J-35 і модернізованого винищувача J-15T, зокрема для авіаносця «Фуцзянь» і майбутніх кораблів.

ВМС Китаю не оприлюднили фотографій, відео чи технічних характеристик JL-15. Аналітики з оборонної сфери, на яких посилаються китайські повідомлення, вважають, що назва літака вказує на окремо розроблену сучасну палубну навчальну платформу, а не на морську модифікацію наземного навчально-тренувального реактивного JL-10.

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Раніше супутникові знімки показували на борту авіаносця літаки, які вважали новими тренувальними машинами китайських ВМС. На неперевірених фотографіях, поширених в інтернеті, нібито був видимий ймовірний прототип двомоторного двомісного літака з посиленим шасі для катапультного запуску та посадки з аерофінішером.

Інша техніка на виставці

Разом із JL-15 на авіасалоні покажуть безпілотний вертоліт WZ-2, який уперше продемонстрували під час військового параду в Пекіні у вересні минулого року. До статичної експозиції також мають увійти палубний винищувач J-15T, корабельний протичовновий вертоліт Z-20F і протичовновий патрульний літак Y-9.

У льотній програмі заявлені J-35, J-15T, літак дальнього радіолокаційного виявлення KJ-600, JL-15, а також вертольоти Z-20J і Z-8C. Програма включатиме групові прольоти та імітацію ударів по аеродрому. У порту Гаолань у Чжухаї для відвідувачів також відкриють десантний корабель типу 075, ракетний есмінець типу 055 і фрегат типу 054A.

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