Китай пообіцяв Кубі підтримку проти санкцій — South China Morning Post

У Пекіні міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив кубинському колезі Бруно Родрігесу, що Китай підтримуватиме Кубу в захисті її суверенітету та протидії санкціям, блокадам і зовнішньому втручанню. Про це повідомляє South China Morning Post.

За даними китайського МЗС, Ван Ї запевнив, що позиція Пекіна не зміниться незалежно від розвитку міжнародної ситуації. Родрігес зі свого боку підтвердив прихильність Гавани принципу одного Китаю та підтримку чотирьох глобальних ініціатив голови КНР Сі Цзіньпіна.

Санкції США проти китайських компаній

Зустріч відбулася за кілька днів після того, як Державний департамент США запровадив санкції проти China National Electronic Import and Export Company та Beijing H&C Technologies. Американська сторона заявила, що ці компанії співпрацювали з кубинською структурою із закупівлі озброєнь і постачали на острів військове обладнання цього року.

До того самого санкційного пакета увійшли організації та танкери, пов’язані з мережею перевезень нафти для Куби. Китайське МЗС засудило ці обмеження, а представник відомства Го Цзякунь назвав їх незаконним застосуванням екстериторіальної юрисдикції. Міністерство комерції Китаю закликало Вашингтон скасувати санкції.

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Енергетична допомога Пекіна

Родрігес у дописі в соціальних мережах подякував Китаю за тривалу підтримку, зокрема за допомогу у зміні структури енергетики Куби. Він назвав дії США паливною блокадою.

У січні Сі Цзіньпін схвалив екстрену допомогу Кубі на 80 млн доларів для придбання електрообладнання, а також передання 60 тис. тонн рису. За останні два роки Куба додала близько 1 300 мегаватів сонячних потужностей, значну частину яких спорудили з китайським обладнанням і фінансуванням. Водночас нестабільність електромережі призводить до втрати частини виробленої електроенергії.

Під час візиту до Пекіна Родрігес також зустрівся з членом Постійного комітету Політбюро Компартії Китаю Ван Хуніном, керівником Міжнародного відділу партії Лю Хайсіном і главою Китайського агентства міжнародного співробітництва з розвитку Чень Сяодуном.

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