Китай попросив Індію спільно підтримувати стабільність на кордоні — South China Morning Post
Китай закликав Індію працювати в одному напрямку, щоб спільно підтримувати мир і стабільність у прикордонних районах. Це сталося після нових протистоянь у регіоні, який давно є предметом територіальної суперечки між двома країнами.
Заклик Пекіна
Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь на щоденному брифінгу в понеділок заявив, що Пекін розраховує на співпрацю з Нью-Делі. За його словами, обидві сторони мають спільно виконувати досягнуті між ними домовленості. Про це повідомляє South China Morning Post.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
«Ми сподіваємося, що Індія рухатиметься з Китаєм в одному напрямку, спільно виконуючи спільні домовленості між двома сторонами», — сказав Го Цзякунь.
Заява про угоди
Речник також заявив, що Китай «суворо дотримується відповідних угод». За даними видання, нові протистояння у спірному прикордонному регіоні можуть поставити під загрозу поліпшення відносин між Китаєм та Індією.