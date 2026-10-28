Китай закликав Індію працювати в одному напрямку, щоб спільно підтримувати мир і стабільність у прикордонних районах. Це сталося після нових протистоянь у регіоні, який давно є предметом територіальної суперечки між двома країнами.

Заклик Пекіна

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь на щоденному брифінгу в понеділок заявив, що Пекін розраховує на співпрацю з Нью-Делі. За його словами, обидві сторони мають спільно виконувати досягнуті між ними домовленості. Про це повідомляє South China Morning Post.

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«Ми сподіваємося, що Індія рухатиметься з Китаєм в одному напрямку, спільно виконуючи спільні домовленості між двома сторонами», — сказав Го Цзякунь.

Заява про угоди

Речник також заявив, що Китай «суворо дотримується відповідних угод». За даними видання, нові протистояння у спірному прикордонному регіоні можуть поставити під загрозу поліпшення відносин між Китаєм та Індією.

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