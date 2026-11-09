Китай представив прототип Цяньчжень для з’єднання кількох процесорів — ECNS

У Хефеї, провінція Аньхой на сході Китаю, представили прототип нейтрально-атомного квантового комп’ютера Цяньчжень, призначений для з’єднання кількох процесорів. Розробку назвали першим у країні прототипом такого типу, повідомляє ECNS.

Розробка компанії з Хефея

Прототип створила компанія Hefei Qianyuan Quantum Technology. Голова компанії, професор Інституту оптоелектроніки Шаньсійського університету Лі Ган заявив, що команда розвинула можливості у роботі з ключовими компонентами, створенні системи квантового процесора та технологіях взаємоз’єднання.

За оцінкою розробників, ця технологія може допомогти подолати обмеження, пов’язані з масштабуванням квантових обчислювальних систем.

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Спільна лабораторія

Того ж дня Шаньсійський університет і Qianyuan Quantum відкрили спільну лабораторію нейтрально-атомних квантових обчислень. Вона зосередиться на наукових та інженерних завданнях, пов’язаних із масивами атомів в оптичних пінцетах, інтерфейсами для з’єднання кількох машин і ключовими оптичними компонентами.

Хефей був одним із перших китайських міст, які системно інвестували в дослідження та промисловий розвиток квантових технологій. Нині в місті працюють понад 100 компаній у ланцюгу квантових технологій.

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