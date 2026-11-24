Китай продовжив на два місяці призупинення частини експортних обмежень на товари подвійного призначення для Сполучених Штатів. Рішення діятиме з 28 листопада 2026 року до 27 січня 2027 року, повідомляє Anadolu Agency.

Термін дії призупинення

Міністерство комерції Китаю повідомило, що продовжує призупинення дії другого пункту оголошення №46 від 2024 року. Відповідне повідомлення, датоване понеділком, оприлюднили у вівторок.

Початкові обмеження запровадили у грудні 2024 року на тлі посилення напруженості навколо експорту напівпровідників. Вони передбачали, що експортні ліцензії на постачання до США товарів подвійного призначення, пов’язаних із галієм, германієм, сурмою та надтвердими матеріалами, зазвичай не видаватимуть.

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Торгове перемир’я між країнами

Товарами подвійного призначення називають продукцію і технології, які можуть мати цивільне та військове застосування. Продовження призупинення обмежень відбулося на тлі спроб Вашингтона і Пекіна зберегти тарифне перемир’я, якого президенти США Дональд Трамп і Китаю Сі Цзіньпін досягли під час зустрічі в Пусані у Південній Кореї в жовтні 2025 року.

Також Трамп заявив CNBC, що Китай може придбати ще 250 літаків Boeing, що потенційно подвоїть попереднє замовлення.

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